مدبولي يشرف على الإفراج عن البضائع والسلع من ميناء الإسكندرية اليوم

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، جولة خاصة للإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير أكثر من عملية إفراج من المواني المصرية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإفراج عن البضائع والسلع

ووفقا للمعلن من مجلس الوزراء، فإنّ البضائع المفرج عنها اليوم من المواني بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي تشمل على التالي:

- السلع الغذائية.

- الأعلاف.

- الأدوية.

- عدد من المستلزمات الإنتاج.

انخفاض أسعار السلع

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار السلع وإتاحتها بوفرة في الأسواق هو الناتج الأول من عملية الإفراج على السلع، موضحا أنّ الإفراج عن البضائع يأتي وفق التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني للمساهمة في توفير المزيد منها للمواطنين في الأسواق وخفض أسعارها.

رئيس الوزراء يزور كفر الدوار

ومن المقرر أن يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد المصانع في كفر الدوار ضمن جولته اليوم.

البنك المركزي

وتستمر الحكومة حاليا بالتنسيق مع البنك المركزي لمراقبة الأسواق، ومعرفة تأثير القرارات فيها، من أجل تخطّي التحديات الاقتصادية.