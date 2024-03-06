هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل وفدا صينيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة Yang Yi، قنصل عام الصين بالإسكندرية، وSu Jianguang، رئيس مجلس إدارة ميناء تشينغداو الصيني.

وضم الوفد الصيني رؤساء مجالس إدارات كل من مجموعة شاندونغ الدولية للخدمات اللوجستية البرية والبحرية، وشركة ميناء شاندونغ القابضة للاستثمارات، ومجموعة موانئ شاندونغ الدولية للتجارة المحدودة، ومجموعة موانئ شاندونغ لأعالي البحار.

تحول ميناء الإسكندرية إلى ميناء ذكي أخضر

وعُقد اجتماع موسع حيث تناولت المناقشات سبل تفعيل اتفاقية التآخي التي تم توقيعها في نوفمبر 2023 بين ميناءي الإسكندرية وتشينغداو واقتراح ترقيتها إلى مذكرة تفاهم.

كما تضمنت المناقشات توضيح مقومات ودور ورؤية ميناء الإسكندرية، حيث تم التركيز على استراتيجية ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء ذكي أخضر بالتوازي مع الحركة التطويرية والتوسعية في المشروعات الاستثمارية المختلفة الجارية والمخطط لتنفيذها في الهيئة. وذلك مع الحرص على توفير كافة الخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد، ومن أبرزها توافر منظومة متطورة ومتكاملة للنقل متعدد الوسائط من نقل بري ونهري وسكة حديدية.

تعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

كما شملت المناقشات سبل تعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية وبناء القدرات وتدعيم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وميكنة المحطات وفقًا لأعلى المستويات التكنولوجية، وسبل نقل تكنولوجيا الموانئ الذكية والخضراء، واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

وقام الوفد بزيارة متحف الميناء ومحطة الركاب البحرية والأرصفة البحرية التجارية، وزار محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية.

وأشاد الوفد بمدى التطور الذي يشهده مينائي الإسكندرية والدخيلة على كافة الأصعدة، والتي يتم العمل بها بالتوازي وباحترافية شديدة في أداء الأعمال ودورة التشغيل والتخطيط الجيد لتحقيق الرؤية المستقبلية، مما يجعل من ميناء الإسكندرية الكبير محورًا إقتصاديًا وتجاريًا عالميًا.