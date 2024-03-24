وزيرة التخطيط: نعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لـ40%

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية و رؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت السعيد، خلال مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 2020 - 2021 إلى 40% العام الجاري 2023 - 2024، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024 - 2025.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.