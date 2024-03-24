«البيئة» تبحث البدائل المتاحة لمعالجة صرف مخلفات مصانع السكر

وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما في مقر وزارة البيئة، لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة (EPAP III‏) التابع لوزارة البيئة.

وأشادت وزيرة البيئة، بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومتابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية للملف على مدار 6 سنوات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين.

وأكدت فؤاد أنّ الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

ولفتت إلى التطبيق التجريبي للدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المنحة التي جرى تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، إضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.