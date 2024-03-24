«العربية للتصنيع»: نعمل على إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح خلال مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: «نشهد اليوم نجاحًا مستمرًا للمشروع القومي، حيث توقيع عقد تنفيذ المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة، والخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية».

ولفت إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحًا أنّ دور الهيئة العربية للتصنيع يتمثل في توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، إضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية.

وأكد أنّ تصميم المنظومة تم وفقًا للشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري.

وذكر أنّ تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة، مؤكدا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أنّنا شركاء في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل بنجاح، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع الشركاء بالمنظومة.