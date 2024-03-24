الأمين العام للأمم المتحدة: مصر أحد الأقطاب العالمية للسلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنّ مصر أحد الأقطاب العالمية للسلام، موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن زيارته تأتي ضمن زيارة رمضان التضامنية التي تجرى كل عام في المجتمعات المسلمة، والتي تمر بمحن.

مناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس السيسي

وأشار جوتيريش إلى أنه اليوم كان لديه فرصة لمناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، تشمل الظروف القاسية في غزة، وكذلك الوضع المتقلب في الضفة الغربية، وكل ما يؤثر في الشرق الأوسط والسودان.