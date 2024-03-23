جوتيريش: سنعمل على ضمان الحشد الدولي لتوفير الدعم لأطفال غزة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة تستطع توفير المساعدات في قطاع غزة في كل الأوقات، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة، متابعًا: «إسرائيل تسببت في عقبات حالت دون دخول المساعدات لغزة».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بمطار العريش، أن الأمم المتحدة ستعمل على ضمان الحشد الدولي لتوفير الدعم لأطفال غزة، لافتًا إلى أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، ويجب العمل على منع تفاقم الأزمة الإنسانية في رفح الفلسطينية.

وأكد أنه يعمل على حشد المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، ويجب الضغط على نتنياهو لتجنب شن عملية عسكرية في رفح.