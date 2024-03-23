أبرز تصريحات «جوتيريش» عن التصعيد بغزة.. العقاب الجماعي في القطاع غير مبرر

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان «أبرز تصريحات جوتيريش عن التصعيد بالقطاع».

إجراء تحقيق شامل

وأفاد التقرير أن أهم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في المؤتمر الصحفي بمدينة رفح، تضمنت «علينا أن نتمسك بالمبادئ في غزة كما هو الحال في أوكرانيا دون معايير مزدوجة، والعمل من أجل المياه يشكل عملا من أجل السلام في غزة، يجب إجراء تحقيق شامل وذي مصداقية في واقعة استهداف 4 مدنيين في خان يونس».

التوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق

كما تضمنت تصريحات جوتيريش: «العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة غير مبرر، أجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، يجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة، ويجب التوصل لهدنة في غزة وتوصيل مساعدات كبيرة لإنقاذ الأرواح، حيث أن المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان، أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا إمدادتهم الغذائية بالكامل، وعلى إسرائيل السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق».