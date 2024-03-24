جوتيريش: يجب إسكات البنادق وضمان وقف إطلاق النار في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنّ زيارته إلى معبر رفح أمس، كانت من أجل تسليط الضوء عالميًا على المحنة التي يمر بها الأطفال وكذلك النساء والرجال في غزة وكفاحهم للبقاء على قيد الحياة.

وشدد جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري وتنقله قناة القاهرة الإخبارية، على ضرورة إسكات البنادق وضمان وقف إطلاق النار فورًا على أساس إنساني، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي الموجه ضد الشعب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي.

وأقر جوتيريش بالضوء السياسي المحوري التي تلعبه مصر في معبر رفح، فهي تعد من الشرايين الأساسية التي تنقذ حياة الناس، وهذه الشرايين باتت مسدودة الآن، فشاحنات الإغاثة يتمّ إعاقة دخولها.