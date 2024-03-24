جوتيريش يطالب بإنهاء معاناة غزة: القطاع المحاصر يشهد كارثة إنسانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية بالنظر إلى الوضع في غزة من موت وجوع وحرب، خاصة مع وجود روحانيات شهر رمضان.

ودعا جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، وزير الخارجية، إلى إطلاق سراح المحتجزين فورًا دون شروط، وإنهاء معاناة الفلسطينييون في غزة، فهم يحتاجون طوفانا من المساعدات الإنسانية وليس مجرد إسقاطات منها.

وواصل: «نريد إحراز المزيد من التقدم لتحقيق نفاذ المساعدات وإطلاق الرهائن، إضافة إلى الحاجة إلى خطوات فعالة وعملية تجاه هذا الصدد، ويجب إزالة العقبات التي تقف أمام المساعدات الإغاثية، ما يتطلب إمكانيات وصول لمزيد من المعابر والطريقة الوحيدة الفعالة لنقل البضائع هو الطريق البري».