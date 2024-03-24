جوتيريش: ما يحدث في غزة يؤثر على العالم.. ولا بد من وقف إطلاق النار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لأن ما يتعرض له الأهالي من عنف لا يخدم أي شخص، ويؤثر على العالم بأكمله.

اعتداءات وحشية تتحدى القيم

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أضاف جوتيريش أنّ الاعتداءات اليومية التي تحدث في غزة تتحدى القيم العالمية، والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية.

وتابع: «أمس تشرفت بالإفطار مع اللاجئين الذين نزحوا من الصراع في السودان، ولقد تأثرت كثيرا بقصصهم عن معاناتهم ورحلتهم الخطيرة، ولقد ألهمني صمودهم، ومن الصعب أن نرى الحرب مستمرة خلال شهر رمضان، على الرغم من الدعوات العالمية لضرورة وقف إطلاق النار».

استقبال أكثر من 500 ألف لاجئ سوداني

وأعرب جوتيريش عن ترحيبه وشكره البالغ لمصر لكل الجهود التي تقوم بها، وكذلك باستقبال أكثر من 500 ألف لاجئ سوداني، داعيًا المجتمع الدولي بدعم بجهود الدولة المصرية، وحث البلدان على ضمان وجود نظام لحماية جميع اللاجئين وحقوقهم.