تعرف على جدول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمنتظر صدورها بشكل نهائي من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، رسوم فحص الطلب المقدم لتحقيق التصالح، إذ اختلفت الرسوم بحسب المساحة وما إذا كانت المخالفة في المدن أو القرى.

جدول أسعار متر التصالح

ووفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح لمساحة 250 مترا مكعبا 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيها للقرى وتوابعها، و1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية و250 جنيهًا للقرى وتوابعها للمساحات أكثر من 250 مترا مكعبا، و2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و1000 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 500 متر مكعب، و3 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و2000 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 1000 متر مكعب.

رسم التصالح في مخالفة البناء

فيما يصل رسم التصالح في مخالفة البناء إلى 4 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية و3500 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 2000 متر مكعب، فيما تصل لسعر موحد سواء في القرى أو المدن للمساحات التي تزيد على 4 آلاف متر مكعب.