أسعار رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء وفق اللائحة التنفيذية الجديدة

تتضمَّن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، على تفاصيل رسوم فحص متر المخالفات.

نص الرسوم

ونصت المادة السادسة للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وفق الجدول، على رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، كالآتي:

- حتى 250 مترا مربعا (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية) و125 جنيها بالقرى وتوابعها.

- من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية) ، و(250 جنيها في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.

- ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.

الشروط المطلوبة في طلب التصالح

ونصت المادة الثامنة من اللائحة على مستندات طلب التصالح على أن تتضمن ما يلي:

وجاء نص اللائحة كما يلي :

ـ اسم وصفة مقدم الطلب

ـ رقم الطلب وتاريخ قيده

ـ عنوان العقار محل المخالفة

ـ رقم الترخيص وتاريخه إن وجد

ـ بيان المخالفة المقدم عليها الطلب محددا بها المساحة وعدد الأدوار

ـ المستندات المطلوبة والمرفقة

ـ قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.