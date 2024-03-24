هل يمكن التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء؟.. اعرف الشروط

ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء صدور اللائحة التنفيذية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بشكل نهائي، استعدادا لإقرارها من مجلس الوزارء في جلسته العامة خلال الأسبوع الجاري، بحسب بعض المصادر البرلمانية.

ومن أكثر الأسئلة شيوعًا منذ صدور قانون التصالح موضوع التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء، إذ حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات وشروط التصالح، وتشتمل على ضرورة تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة، من بينها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والإيصال الخاص بسداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح لتقنين الأوضاع.

جواز التصالح بشكل فردي في العقار المخالف

وحقق قانون التصالح في مخالفات البناء جواز التصالح منفردا وهذا يعني أحقية التصالح في شقة واحدة من إجمالي الشقق المخالفة الموجود في العقار، ويقوم طالب التصالح بأداء مقابل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لاتتجاوز 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة الفنية للتصالح المشكلة من الجهة الإدارية.

ويصدر نموذج مؤقت من السلطة المختصة بجواز توصيل المرافق، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات بناء على سداد الأقساط.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

وبحسب النسخة التي حصلت «الوطن» عليها من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك على النحو التالي 12 ألف جنيه في زيادة مسطح غرف السح بالقرى، و50 ألف جنية للمدن والمناطق الصناعية، و40 ألف جنيه لبناء المباني أو المنشأت أو إقامة أعمال للقرى، و160 ألف جنيه للمدن، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.