سامح شكري: الوضع الحالي في غزة يقتضي إنهاء الصراع ودوائر العنف فورا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الوضع الحالي يقتضي إنهاء الصراع ودوائر العنف، ويكون الهدف في نهاية الأمر هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية حتى يعيش الفلسطينيون في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وبالتالي وقف دوائر العنف والاستقطاب ونمو الإرهاب والعنف المتبادل.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أنّ هناك توافق كبير بين الجانب العربي والأمريكي حول هذه الرؤى، ويجب ترجمتها إلى خطوات تنفيذية، وهذا ما يتم السعي إليه.

وتابع: «نستهدف التعامل مع القضية الحالية وإعفاء المدنيين في غزة من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، وتداعيات ما ترتبت عليه هذه الحرب، وتوفير الخدمات للشعب الفلسطيني في غزة، ثم الانتقال إلى حل نهائي وحاسم للقضية الفلسطينية».