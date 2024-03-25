مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024.. العشاء 7:30 مساء

تشهد مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان 1445، ومواعيد الإفطار والسحور، وعدد ساعات الصيام، اختلافًا طفيفًا مقارنةً بالأمس، بحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية رمضان 2024، إذ تختلف بعض المواقيت لتأتي مبكرًا مثل موعد أذان الفجر، بينما تأتي أخرى متأخرة مثل موعد أذان المغرب، حيث ترتبط بمواعيد الشروق والغروب.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر وتنتهي بالعشاء يعقبها صلاة تراويح الليلة السادسة عشر من شهر رمضان المبارك.

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، في الساعة 4:25 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، في الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، في الساعة 7:30 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و6 دقائق على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.