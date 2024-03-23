يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، إيذاناً بتناول الإفطار الثالث عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و2 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ السبت 23-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:10 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و2 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:08 صباحاً.

إمساك: 4:08 صباحاً.

الفجر: 04:28 صباحاً.

الشروق: 5:56 صباحاً.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:10 مساءً.

العشاء 7:29 مساءً.