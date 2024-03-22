الخارجية الفلسطينية: منع المواطنين من الصلاة بالأقصى مخالف لتعهدات نتنياهو

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن منع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبقاء الوضع كما كان سابقا، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الاحتلال يحاصر الضفة الغربية

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال يصعد عدوانه وتقييداته وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الاحتلال نشر أكثر من 24 كتيبة عسكرية بالضفة الغربية وفرض عليها حصارا شاملا وقطع أوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها.

نشر 3 آلاف عنصر من جيش الاحتلال في القدس

وذكرت أن الاحتلال نشر أكثر من 750 حاجزا بالضفة الغربية ونصب مزيدا من البوابات الحديدية وفرض على المواطنين سلوك طرق وعرة، لافتةً إلى أن الاحتلال حول القدس إلى ثكنة عسكرية ونشر ما يزيد على ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة والجيش بداخلها وعلى الحواجز المؤدية إليها.

وأتمت الخارجية الفلسطينية، أنّ التصعيد الإسرائيلي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها.