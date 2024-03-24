عضو بـ«النواب»: مصر شهدت في عهد الرئيس السيسي رخاء وتنمية

قالت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولاء التمامي، إن مصر استطاعت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تتغلب على كل التحديات والصعاب، إذ شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية تنمية حقيقية عبر مشاريع واقعية موجودة على الأرض، وتخطت الـ15 ألف مشروع عملاق.

طفرة في المجال الزراعي والصناعي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر شهدت طفرة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وعمرانية، وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة بكل ما تعنية الكلمة من معنى، كما تعمل بكل جهد للوصول الى نحو 100 مليار صادرات في العام، علاوة على تنمية عمرانية هائلة، وإنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية.

مستقبل مصر في منطقة شديدة الاضطراب

وأشرات إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية وسط كل التحديات والالتزامات، مثل انتشار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يؤكد أن القيادة السياسة تقود مصر إلى مستقبل أفضل.