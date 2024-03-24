«أونروا»: أي فجوة في التمويل ستؤدي لتقويض الوصول إلى الغذاء والمأوى

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، إنّ أي فجوة في تمويل الوكالة ستؤدي إلى تقويض إمكانية الوصول إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الأولية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

مواصلة العمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وأكد مواصلة العمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يجرى التوصل لحل سياسي دائم، مع مواصلة العمل مع الولايات المتحدة بشأن الالتزام المشترك تجاه لاجئي فلسطين، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف لازاريني أنّ مشروع قانون إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية يقيد تمويل الوكالة حتى مارس 2025، وسؤثر على اللاجئين الفلسطينيين.