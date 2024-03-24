جوتيريش: يجب تعزيز قدرة «أونروا» من أجل الالتزام بدورها تجاه الفلسطينيين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، «إن أي مؤسسة يمكن أن تعاني من احتمالات التصفية»، في إشارة إلى وكالة أونروا.

وتابع جوتيريش: «في المرحلة الأولى لي في حياتي كنت سياسيا في البرتغال وكان هناك مرحلة من الديكتاتورية، والشرطة كانت يصفي أحزاب المعارضة، فهذا الأمر ممكن في أي هيئة».

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ وكالة الأونروا تعرضت لما هي فيه الآن من وقف التمويل لها من بعض الدول وفصل وإجراء تحقيق مع موظفيها من أجل رصد أي مصادر محتملة للتصفية من الممكن أن يكون بسبب أحداث 7 أكتوبر.

وأكّد ضرورة دعم القدرات المتعلقة بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة، و منها النزاهة وهي مبادئ يجب على جميع الهيئات والكيانات أن تلتزم بها، مواصلا: «لا يوجد أحد مثالي وأونروا ليست مثالية، ولكننا نأخذ التوصيات التي يتمّ تقديمها بعين الاعتبار ويجب أن نعزز من قدرة الأونروا، للالتزام بدورها تجاه الفلسطينيين والتزامها بالقيم الخاصة بالأمم المتحدة».