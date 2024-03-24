محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي ويتابع سير العمل في المرحلة الثانية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ممشى بورسعيد السياحي، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء الممشى السياحي، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشة مدير الإسكان، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات ولمياء الجيار رئيس حي الشرق والشركات المنفذة لأعمال التطوير.

المرحلة الثانية من الممشى السياحي

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في تطوير وإنشاء المرحلة الثانية من الممشى السياحي، الذي يجرى تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منه.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

أهم المعالم السياحية ببورسعيد

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.