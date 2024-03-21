محافظ بورسعيد يشهد جلسة استماع لعرض مشروع المٌخطط الاستيراتيجي العام

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات جلسة استماع لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد، الذي يهدف إلى مٌناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد، مع تحويلها إلى مدينة مستدامة تمتلك مٌقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومٌتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، ومهندس السيد عيد رئيس المركز الإقليمي، ومهندس محمد خالد المكتب الاستشاري، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وأستاذ محسن سعد باحث سكان وخدمات، ومهندس محمود زارع مخطط عمراني المركز الإقليمي جامعة بورسعيد.

إضافة مساحات لمحافظة بورسعيد

ووجه اللواء عادل الغضبان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بإضافة مساحات لمحافظة بورسعيد، ومد الحدود الإدارية للمحافظة غربا وجنوبا وشرقا، مؤكدا أن المساحة المضافة للمحافظة توزاي مساحة محافظة بورسعيد الحالية، وانضم للمحافظة مدينة سلام مصر حتى الحدود الغربية لبحيرة البردويل ومن الجنوب أكثر من 2470 فدان أصبحت تحت ولاية محافظة بورسعيد، بعد ما كانت المحافظ تمتلك ولاية 56 كيلو فقط من إجمالي المساحة الكلية لمدينة بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت خلال أكثر من 7 أعوام عمل مستمر، قائلا يكفينا فخرا أنه تمت زيادة الرقعة السكانية والرقعة الصناعية بمحافظة بورسعيد، كما توجه المحافظ بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في إضافة مساحات جديدة للمحافظة، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكل الأجهزة التنفيذية على جهود التعاون على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

المخطط الاستراتيجي العام لبورسعيد

وهنأ اللواء عادل الغضبان، أبناء محافظة بورسعيد بمناسبة وضع المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن تخطيط المحافظة يكون على أعلى مستوى، ولا ضرر ولا ضرار لأي كيان، مشيرا أن الأولوية في المخطط الجديد ستكون للقطاع الخاص وهناك نسبة كبيرة للمشروعات الخدمية، كما أكد محافظ بورسعيد أن الزيادة السكانية في المحافظة يتم استيعابها في المدن الجديدة، قائلا: «بورسعيد اليوم تولد من جديد بفكر وتخطيط جديد لكل بورسعيدي».

إعداد المخطط الاستراتيجي العام لبورسعيد

وخلال كلمته، وجه رئيس المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر والمستمر، وأكد أن لقاء اليوم يعد المرحلة الأخيرة فيما يخص إعداد المخطط الاستراتيجي العام لبورسعيد، ويأتي بناءا على القانون الخاص بضرورة إقامة جلسة تشاور مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمجتمع المدني، فيما يتعلق بإعداد المخطط الاستراتيجي العام للمحافظات، مشيدا بدعم المحافظ في اعتماد الحيز العمراني عام 2015 بحوالي ألف و500 فدان حتى أصبح عشرين ألف فدان و يستوعب 900 ألف نسمة حتى عام 2032.

استعرض مهندس محمد خالد المكتب الاستشاري للمركز الإقليمي، تفاصيل المشروع، كما عرض مراحل المشروع ورؤية المدينة والحيز العمراني والمشروعات المقدمة، كما استعرض ملخص الدراسات القطاعية، والتوجيهات الرئاسية بشأن بحيرة المنزلة عام 2017، و قرار رئاسة الوزراء بشأن محمية آشتون الجميل عام 2019، والقرار الرئاسي بإضافة تجمع جديد بغرب بورسعيد وتنفيذ المحاور التنموية ومنها محور 30 يونيو، كما تم استعراض الدراسات القطاعية، وتحديث استعمالات الأراضي، واستعمالات الأراضي خلال عام 2020، والدراسات السكانية للتعرف على معدلات النمو و دراسة للخدمات المجتمعية والاقتصادية ببورسعيد.

وأكد المكتب الاستشاري للمركز الإقليمي، أن بورسعيد قطب صناعي واقتصادي متعدد المحاور والأنشطة وتستمتع بقاعدة اقتصادية دولية وعالمية متوازنة توفر حياة أفضل للسكان وتحل مشكلات البطالة و العشوائيات.

كما استعرضت مهندسة نيرمين نشأت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، مجهودات المحافظة في إعداد المخطط الإستراتيجي والمساحات التي انضمت لبورسعيد مؤخرا، وتوزيع استخدامات الأراضي، كما شهد اللقاء حلقة نقاشية بين المحافظ والجهات المعنية وتبادل الآراء والمقترحات حول المخطط الاستراتيجي العام الجديد.