موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 24-3-2024، الموافق اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، كشفت عنه هيئة المساحة، ويحرص سكان المدينة الباسلة على معرفته، حتى يتناولوا وجبة الإفطار ويؤدوا صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 24-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية لمحافظة بورسعيد، الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 24-3-2024، سيكون الساعة 6:05 مساء.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المعظم، فإن عدد ساعات الصيام اليوم، 13:42 ساعة، بداية من أذان الفجر، وحتى موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 24-3-2024.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

وأُذن لصلاة الفجر الساعة 4:21 صباحا، والشروق 5:49، وأذان صلاة الظهر 11:57 صباحا، والعصر 3:26 مساء، وموعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 24-3-2024، الساعة 6:05 مساء، والعشاء 7:24 مساء.