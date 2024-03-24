بكى من الفرحة.. حياة كريمة تهدي بائع خضراوات 50 ألف جنيه لشراء بضائع لمحله

تواصل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» على شاشة dmc، مع إحدى بائعي الخضراوات الذي لديه محلا فارغا من البضاعة في منطقة مدينة نصر، ويعمل كبائع منذ 7 سنوات.

وقال بائع الخضراوات، إنه من دولة السودان، وزوجته من محافظة أسوان، مضيفا: «لدي محل ولكن ليس فيه بضائع كثيرة، والحمد لله أنا راضي ومش بشتكي وده رزق من ربنا، يرزق من يشاء بغير حساب».

وأضاف: «أتمنى أموت وأنا واقف بطولي مش على سرير أو تعب، ومحدش من ولادي يتعب فيا، أنا عليا 3 آلاف ديون ونفسي أسدهم عشان أنام مرتاح».

مكافأة «حياة كريمة» لبائع الخضراوات

وأعطى الإعلامي أيمن مصطفى خلال مؤسسة «حياة كريمة»، بائع الخضراوات مبلغ 50 ألف جنيه كهدية لكي يستطيع ملء محله بضائع وسداد ديونه.

ويقبل بائع الخضراوات الهدية المقدمة من مؤسسة «حياة كريمة» بالبكاء من شدة فرحته، شاكرا المولى عز وجل ثم فريق عمل البرنامج.