كيف يستقبل أهل السودان شهر رمضان المبارك؟.. الشيخ جار النبي خميس يُجيب

قال الشيخ جار النبي خميس، نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي بجمهورية جنوب السودان، إنّه يتم التجهيز لشهر رمضان المبارك في السودان من خلال شراء الاحتياجات الخاصة، لعمل المأكولات المميزة، كالملوخية والتي تسمى في مصر بـ«الويكة»، وذلك بجانب البلح والسكر والعصائر المختلفة والأكلات الشعبية الخاصة في رمضان.

الأجواء الرمضانية في جنوب السودان تختلف عن السودان

وأضاف خميس، خلال حديثه في برنامج «رمضان حول العالم» المُذاع على فضائية «الناس» أنً الأجواء الرمضانية في جنوب السودان تختلف عن السودان، لأن الجنوب الأسر فيها مختلطة، ففي الأسرة الواحدة يوجد مسلمون ومسيحيون، لذلك فإن رمضان يختلف من مجتمع لآخر.

وتابع: «لما بيجي رمضان الكل يجهز لاستقباله، وخاصة الاستقبال النفسي أكثر من المأكولات والمشروبات، وأيضا المسيحيين بيستعدوا زي المسلمين تماما، وهناك تعايش سلمي بين جميع الأسر في هذا الشهر اجتماعي».

مجتمع جنوب السودان متعدد الأعراق والثقافات والديانات

واستطرد: «مجتمع جنوب السودان متعدد الأعراق والثقافات والديانات، والمسلمين جزء من المجتمع، وبالتالي إذا جاء شهر رمضان الكريم، المجتمع كله يستقبله، حتى أن كل المساجد تقوم بعمل إفطارات دائمة وموائد للإطعام».