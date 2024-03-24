بدء المرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مناشداً أهالي المحافظة بالمشاركة في المبادرة.

بدء المرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

وقال «نور الدين»، إنّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل محافظة كفر الشيخ، في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يؤكد جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

التخفيف من آثار تغير المناخ

وأضاف «نور الدين»، أنّ المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصةً المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تُصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.