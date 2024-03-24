حارب السرطان منذ صغره.. حزن في كفر الشيخ لوفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، عقب وفاة شاب يُدعى محمد كمال بركات، صاحب الـ23 عاماً، طالب بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان استمر لسنوات.

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى سرداق عزاء

وتسببت وفاة الشاب في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منه، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما وصفوه بـ«محارب السرطان».

وقال محمد حسن، صديق الشاب المتوفي، لـ«الوطن»، إنّ محمد كمال بركات أُصيب بمرض السرطان منذ صغره وتعافى منه، ثم هاجمه المرض مرة أخرى منذ سنوات، واستمرت رحلة علاجه طوال السنوات الماضية، إلا أنّه توفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة طويلة من محاربة هذا المرض اللعين.

«حسن»: محمد رغم تعبه إلا أنّه كان حريص على صيام شهر رمضان

وأضاف «حسن»، أنّ محمد كان شاباً محبوباً ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، متابعاً: «رغم تعبه إلا أنّه كان حريصا على صيام شهر رمضان، ومفطرش ولا يوم، وتعازينا إنّه مات في شهر كريم، ويمكن ده جزاء صبره على مرضه، كمان كان بيساعد زمايله في الكلية، وكان بيحب عمل الخير أوي»، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد «حسن»، أنّه جرى تشييع جنازة الشاب المتوفي ظهر اليوم الأحد، في جنازة مهيبة في حضور أهالي قريته وجميع زملائه الطلاب من كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، ودُفن بمقابر الأسرة بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مع إقامة العزاء أمام منزل الأسرة بالقرية اليوم.

كلية العلاج الطبيعي تنعي الطالب الراحل

وفي سياق متصل، تقدمت إدارة كلية العلاج الطبيعي وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ بخالص العزاء والمواساة في وفاة محمد كمال بركات، الطالب بالفرقة الخامسة بالكلية، سائلين المولى عز وجل أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.