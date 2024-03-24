أمطار غزيرة تضرب محافظة كفر الشيخ وانخفاض درجات الحرارة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أول أيام نوة العوة «برد العجوز»، وسط إعلان المحافظة رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع.

سقوط أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ

ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في التعامل مع الأمطار الغزيرة على محافظة كفر الشيخ، ورفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسية، تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين منظومة النظافة، وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد، العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 26 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر.