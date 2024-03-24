1000 كيلو محشي وفقرات فنية.. مفاجآت في إفطار المطرية غدا

ينتظر المصريون إفطار المطرية غدًا الاثنين، بعدما أصبح تقليدا موسميا منذ أكثر من 10 سنوات، ويستعد له الأهالي قبل شهرين من رمضان، وفي هذا العام، يفجر القائمون على مائدة الإفطار مفاجأة كبرى، إذ يستعدون لحضور نحو 10 آلاف شخص بما يعادل أكثر من 750 طاولة يبلغ طولها 2 متر.

حمادة حسن، أحد المسؤولين عن تنظيم إفطار المطرية، قال لـ«الوطن»، إنهم يجهزون لمفاجأة كبرى غدًا تتعلق بفقرات فنية جديدة، كما يستعدون أيضًا لحضور أكثر من 10 آلاف شخص، هو أكبر بكثير مما حدث الموسم الماضي: «السنة دي عاملين مفاجآت كتير، بإننا زيّنا الشارع بالكامل برسومات وجُمل عن رمضان والصحبة، وزودنا عدد الشوارع».

ويعمل الأهالي على تجهيز 1000 كيلو محشي في إفطار المطرية، وهو رقم كبير مقارنة أيضًا بإفطار رمضان الماضي: «من أسبوع وستات البيوت شغالين، وفي شيف متخصص لإعداد الطعام، وبنحاول نكون دائمًا أفضل من السنة اللي فاتت».

مفاجآت إفطار المطرية

لم تتوقف مفاجآت إفطار المطرية عند هذا الحد؛ بل تواصل معهم عدد كبير من الفنانين والشخصيات المعروفة، وطلبوا منهم الحضور، لكن حتى الآن، لم يتأكد حضور أحد بعد، بحسب معاذ رضوان، وهو مسؤول الميديا بإفطار المطرية: «في ناس كتير كلمونا وطلبوا الحضور، ورحبنا بحضورهم، وفي عدد كبير من البلوجر هيكونوا موجودين».

استعدادات أهالي المطرية للإفطار

ويستعد أهالي المطرية غدًا الاثنين 15 رمضان لأكبر إفطار في مصر، والمعروف إعلاميا بـ إفطار المطرية، والذي يشمل أكبر مائدة إفطار تتسع لنحو 10 آلاف صائم.