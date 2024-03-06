أهالي المطرية يستعدون لأكبر مائدة إفطار في رمضان

فى شوارع عزبة حمادة بالمطرية، تحولت الشوارع إلى ما يشبه الكرنفال، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، فحينما تطأ قدمك أول الشارع وللوهلة الأولى ترى الجميع يعمل على قدم وساق لإنهاء استعدادت أكبر مائدة إفطار في تلك المنطقة، وذلك عن طريق تزيين الشوارع على طريقة زمن الفن الجميل.

مائدة المطرية للسنة العاشرة

للسنة العاشرة على التوالي، يستعد أهالي المطرية لأكبر مائدة إفطار في مصر: «احنا كل سنة بنحاول نعمل حاجة تعبر عن بهجة وروح رمضان والسنة دي قولنا خلينا نعمل حاجة نستعيد بها ذكريات رمضان بتاع زمان» كلمات بدأ بها علي أمين، أحد أعضاء فريق تنظيم مائدة المطرية.

«الذكريات الجميلة هي اللي بترجعنا لأجواء رمضان عشان كدا عملنا رسومات وأكلات تعبر عن ذكريات رمضان في الزمن الجميل» وفق تعبير «علي» خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنهم جمعوا ما يقرب من 20 شخصًا موهوبين في الرسم، حتى تظهر الرسومات بالشكل اللائق.

الاستعدادت لأكبر مائدة إفطار

منذ ما يقرب من أسبوع، وجميع أهالي المطرية يعملون بكل حب وجهد للانتهاء من تزين الشوارع التي ستستقبل أكبر مائدة إفطار في مصر، والمقرر موعدها يوم 15 رمضان من كل عام، وسط الأجواء المبهجة والجميلة من الجميع، وخاصة ضيوف المائدة من مختلف أنحاء الجمهورية.

«لحد دلوقتي لسه مخلصناش عملنا أكتر من نص شوارع عزبة حمادة والجميع شغال بكل قوة وطاقة واستعنا بجمل كتيرة تعبر عن الواقع اللي بنعيش فيه» على حد تعبير «علي»، موضحًا أن الجمل المستخدمة تعبر عن جدعة وشهامة أهالي المطرية وخاصة منطقة عزبة حمادة.

«دايمًا على بعض نسند».. تعد هذه من أبرز الجمل التي تعبر عن أهالي المطرية، «السنة العاشرة» في إشارة منهم إلى أن هذه السنة ستكون العاشرة لأكبر مائدة إفطار، «العيلة الكبيرة»، «لمة العيلة»، «الأكل من جو البيت»، فضلًا عن الجُمل والرسومات التي تعبر عن ذكريات رمضان «وحي يا وحوي»، «رمضان أهلا».