سر ظهور أحمد عز في المطرية قبل رمضان.. الأهالي تجمعوا لالتقاط الصور (فيديو)

حالة شديدة من الزحام مع التكدس شهدتها منطقة المطرية في القاهرة، وذلك بسبب التفاف الجمهور حول النجم أحمد عز، إذ حاولوا الوصول إليه لالتقاط الصور التذكارية معه، إذ يتواجد الفنان أحمد عز لتصوير إعلان جديد يعرض له في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

أسباب تواجد الفنان أحمد عز في منطقة المطرية

ولاقى مقطع الفيديو بعد نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، العديد من التعليقات والتي سيطر عليها الترحاب والحفاوة لاستقبال الفنان أحمد عز، وكان من بينها «ربنا يحبب فيك خلقه، ربنا يزيده من حب ناس ليه، حب الناس، ما شاء الله ربنا يحفظك و يكرمك دايما ويزيدك من محبة خلقه يا رب، حب الناس نعمة لا يدركها كل البشر ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، من حبه ربه حبب فيه خلقه ما شاء الله».

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويواصل أحمد عز تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم ولاد رزق 3، بأضخم إنتاج سينمائي، إذ يتضمن العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات، ويشارك في بطولته كل من أحمد رزق، آسر ياسين، وكريم قاسم، وعمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.