«اليوم دا عيد».. «عم ربيع» يشارك في إفطار المطرية بتنجيد 750 ترابيزة

في عزبة حمادة بالمطرية، يعمل الجميع على قدم وساق، استعدادًا لأكبر مائدة إفطار للسنة العاشرة على التوالي، للخروج بشكل لائق، وبينهم عم ربيع، «أسطى التنجيد» الذي قضى نصف عمره في هذه المهنة.

30 عاما في مهنة التنجيد

منذ ما يقرب من 30 عامًا، عمل الحاج ربيع، في مهنة التنجيد التي ورثها أبًا عن جد، وأحبها منذ الصغر.

ويشارك عم ربيع في تجهيز أكبر مائدة إفطار في المطرية لتخرج بشكل يليق بهذا المكان، واليوم الذي ينتظره الجميع للمشاركه به.

إعداد أغطية ترابيزات مائدة الإفطار «مفارش»، هي المهمة التي حملها عم ربيع على عاتقه، للمشاركة في تزيين أكبر مائدة إفطار في المطرية، «باخد إجازة من شغلي 3 أيام اظبط فيهم مفارش الترابيزات وتدبيسها عليهم قبل الإفطار» وفق حديثه لـ«الوطن».

750 ترابيزة في مائدة إفطار المطرية

2 متر طول الترابيزة الواحدة، حيث يبدأ عم ربيع في قص «المفرش» وضبطه على طول الترابيزة حتى تظهر بشكل جميل، ويستمر في العمل حتى ينتهي من إعداد ما يقرب من 750 مفرشا، وعلى الرغم من الإنهاك والتعب الذي يظهر على ملامحه، إلا أن سعادة كبيرة تغمره بمشاركته في هذا اليوم الأسطوري.

«كلنا هنا إيد واحدة كل واحد بيعمل اللي عليه عشان اليوم يظهر بشكل حلو ومحدش بياخد فلوس على الشغل اللي بيقدمه احنا بنعمل لمنطقتنا» هكذا عبر عم ربيع، موضحًا أن هذا اليوم يمثل عيد بالنسبة له ولأبناء منطقة عزبة حمادة، فهم ينتظرون هذا اليوم من العام إلى العام.