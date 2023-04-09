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وزير الشباب والرياضة يكرم شباب المطرية منظمي «15 رمضان» أكبر مائدة إفطار رمضاني في مصر

كتب:

الوطن
07:56 م | الأحد 09 أبريل 2023
وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني في مصر، بحضور مؤسسي الفكرة من شباب المطرية ، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والاستاذ فتحي عماد - رئيس مبادرة مصر ٢٠٣٠، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

خلال اللقاء ، استمع وزير الشباب والرياضة لفكرة الافطار الرمضاني بحي المطرية ، وكيفية خروجها بهذا الشكل المشرف ، وعملية تنظيم الحدث والادوار التي يقوم بها شباب المطرية في هذا الافطار ، واستدامة الفكرة على مدار ١١ عام ، بالاضافة الي الاستماع الي الرسائل الايجابية التي يستهدف شباب المطرية ابرازها من خلال هذا الحدث .

صبحي لشباب المطرية: قدمتم نموذجا مشرفا للشباب المصري.. ويثني على فكرهم ومجهوداتهم في خدمة المجتمع وإحياء القيم الإيجابية والترابط المجتمعي 

قال وزير الشباب والرياضة لشباب المطرية : " قدمتم نموذج مشرف للشباب المصري ، وأشيد بفكركم المستنير ومجهوداتهم في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي، وارسلتم رسائل لكل شباب مصر والعالم رسائل ايجابية تدعو الجميع للاقتداء بها".

تابع وزير الشباب والرياضة :" الوزارة حاضنة للافكار الشبابية التطوعية بما يخدم المجتمع ، وهناك ضرورة للاستثمار في طاقاتكم وافكاركم البناءة ، وسنقوم كوزارة شباب باحتضان مبادرات شباب المطرية والاستفادة منها داخل مراكز الشباب والاحياء الشعبية وفي كل ربوع مصر ".

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