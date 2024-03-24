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دراما المتحدة

أستاذ علاقات دولية: وضع اللمسات النهائية لاجتياح رفح الفلسطينية قريبا

كتب:

شريف سليمان
11:02 م | الأحد 24 مارس 2024
الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية

الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية استراتيجية ولا يمكن أن تتزحزح تحت أي ظرف من الظروف، وعادة ما يكون هناك اختلافات تكتيكية في بعض التفاصيل على الآليات، لكن بالمجمل العام لا يوجد خلاف استراتيجية بين الولايات المتحدة و«نتنياهو».

وأضاف «شعث»، خلال لقاء ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الخلاف الموجود هو خلاف شكلي ليس إلا، وهناك لجنة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي توجهت للولايات المتحدة، وهناك اجتماع قريبا جدا بشأن وضع اللمسات الأخيرة على خطة اجتياح رفح الفلسطينية بريا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة فعليا لو أرادت ردع نتنياهو أو وقف الحرب نهائيا تستطيع ذلك، كما أن دورها في مجلس الأمن عندما أدخلت مشروع قرار ولم يكن صريحا وواضحا بوقف إطلاق النار وإنما كان ضبابيا في الصيغة، وبالتالي الهدف منه كان فقط تسويق فكرة أن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار على طريقتها وتدعو جميع الأطراف لإدانة حماس، وبالتالي كان هناك رفض من قبل روسيا والصين لهذا المشروع.

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