أسامة شعث: انتشار الأوبئة في غزة نتيجة استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة فتاكة

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إنّ انتشار الأمراض في قطاع غزة نتاج طبيعي للأسلحة الفتاكة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث يتم تدمير البنى التحتية والمنازل على رؤوس ساكنيها، وبالتالي لم تكن هناك قدرة لطواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطيني على انتشال الضحايا والأطفال والنساء.

وأضاف شعث، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «جزء من هؤلاء ما زالوا تحت الأنقاض وأصبحوا جثثاً تسربت منها روائح بشكل أو آخر، ما أدى إلى تعكير الأجواء بجانب المتفجرات والأسلحة التي غطت أجواء غزة وأصبحت كلها ملوثة».

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنّ أهالي غزة لا يجدون منطقة آمنة غير ملوثة، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير بتشوهات جسدية نتيجة بتر أعضائهم، ومَن لم تصبه شظايا الانفجارات أصيب بضيق التنفس والاختناق، كما أن هناك عدد كبير من المصابين بالأمراض الجلدية، نتيجة انتشار الحشرات والحيوانات، التي تنقل المرض من مكان لآخر، وكل ذلك يؤدي إلى انتشار الأوبئة الخطيرة.