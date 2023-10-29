أستاذ علاقات دولية: دخول قوات الاحتلال غزة بريا سيوقف شلال الدم الفلسطيني

قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن نتنياهو يتخبط بشكل كبير للغاية جراء الضربة التي تلقاه بالأمس عندما حاولت قواته الدخول لقطاع غزة من الناحية الشمالية، إذ لحقت بقواته هزيمة كبيرة وانسحبت على الفور، مشيرا إلى أنه كان هناك محاولات للدخول عبر البحر من ناحية أقصى الجنوب عند رفح، ولكن المقاومة العنيفة أدت لانسحاب القوات الإسرائيلية تاركة الأسلحة والذخائر التي دخلت بها إلى القطاع.

نتنياهو فشل في كل مخططاته

وأضاف شعث، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك مخطط للحرب البرية كي يصور نتنياهو نفسه كبطل ولكنه فشل في كل الخيارات، مشيرا إلى أنه لن يستطيع الدخول للحرب البرية كون كلفتها عالية جدا وسيكون ثمنها الكثير من الأرواح وتحديدا من الجانب الإسرائيلي وليس من الشعب الفلسطيني، إذ أن غالبية الشهداء الفلسطينيين سقطوا جراء القصف بالطيران وليست بسبب دخول جنود الاحتلال إلى أراضي غزة.

عواقب دخول القطاع بريا

وتابع أنه لا يمكن استخدام قصف الطيران في حالة دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بريا، وهذا يعني توقف شلال الدم الفلسطيني، فضلا عن احتمالية تعرض جيش الاحتلال لخسائر كبيرة.