ينتظر المسلمون في كفر الشيخ بفارغ الصبر موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024، وتبلغ مدة الصوم اليوم 14 ساعة و6 دقائق، وفقاً للإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

يأتي موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، الموافق الخامس عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 06:11 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و6 دقائق، وفقا لإمساكية شهر رمضان 1445.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024، وهي:

السحور: 2:05 صباحا.

إمساك: 4:05 صباحا.

الفجر: 04:25 صباحا.

الشروق: 5:53 صباحا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:11 مساء.

العشاء 7:30 مساء.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:11 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة السادسة عشر من ليالي شهر رمضان.