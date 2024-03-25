«الصحة العالمية»: غزة تعاني من مجاعة.. ويجب وضع آليات لإيصال المساعدات

دعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، إلى فتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، وجود مجاعة في قطاع غزة، «كثير من الفلسطينيين لا يحصلون على حاجتهم من الأغذية، ونحن في حاجة إلى ضمان وجود الآليات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية».

وأضاف أن «قرار الكونجرس بتقييد تمويل وكالة الأونروا سيعرقل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، بينما تواصل الوكالة محاولات استعادة قواها من أجل مواصلة العمل في توفير احتياجات الفلسطينيين، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، لاستعادة الحياة مرة أخرى».

وحذر المتحدث باسم «الصحة العالمية» من وجود 75 ألف جريح في غزة، ومئات النساء الحوامل، يحتاجون لرعاية طبية كاملة، بالإضافة لحاجة 6 مستشفيات في جنوب غزة إلى الإمدادات الطبية والوقود لتواصل عملها، كما شدد على ضرورة عدم استغلال المرافق الطبية في الصراع.