مكتبة الإسكندرية تنظم المعرض التشكيلي «دوائر الهامش» في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرض «دوائر الهامش» للفن التشكيلي، للأديب والفنان المصري وليد علاء الدين، وذلك في 27 مارس الجاري ولمدة أسبوع، في تمام التاسعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

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تأصيل الهوية العربية

ويحتضن المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تجسد التفاعل البصري الفريد بين الأشكال والألوان، متيحًا للزائرين تجربة استثنائية من خلال استكشاف الحدود بين الفضاءات التجريدية والتعبيرية، حيث تتميز هذه الأعمال بتأصيلها العميق للهوية العربية، حيث تنبض الرسوم بالحياة، معبرة عن الثقافة والتراث، وتلفت النظر بشكل خاص تلك الدوائر المتكررة التي تتخذ أشكالًا متداخلة، وأحيانًا تظهر بصور مختلفة، مما يحفز الجمهور على الغوص في أعماق الدلالات وطرح الأسئلة الفلسفية.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، تعكس هذه الأعمال الفنية الدقيقة انشغال الفنان وليد علاء الدين الفكري المستمر وبحثه العميق في معاني الأشياء، والتعبير عنها من خلال لغة الفن.

حفل غنائي على هامش المعرض

ويقام ضمن برنامج المعرض في 30 مارس الجاري في تمام التاسعة مساء، حفل عزف وغناء على العود للموسيقار المصري الدكتور مصطفى سعيد، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية التي تستلهم روحها من نسمات شهر رمضان الكريم.

ويستهل سعيد الحفل بمقطوعة تحية لمعرض «دوائر الهامش» للتشكيلي وليد علاء الدين، ثم مختارات غناء فصيح من وصلتيّ «زوّار المقام» و«مقام الحكمة» من تلحين سعيد لنخبة من عيون الشعر العربي، تعقبها مختارات من أعمال إمام المنشدين الشيخ علي محمود.