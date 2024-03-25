قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة للشيخ إبراهيم القرجاوي من أمريكا (فيديو)

عرضت قناة «الناس»، اليوم الجمعة، تلاوة خاشعة بصوت الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة أمريكا‎.

فضائية «الناس» طوال شهر رمضان

وتنقل فضائية «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من دولة مختلفة فى العالم، بأصوات مصرية من القراء والأئمة وموفدين وزارة الأوقاف الى الدول، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.