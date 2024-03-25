حياة كريمة تواصل جهودها في توزيع الوجبات الساخنة على مدار شهر رمضان

وزعت مؤسسة حياة كريمة، 1200 وجبة إفطار ساخنة في محافظات «الغربية - الفيوم - بني سويف» يوم 23 مارس 2024 ضمن مبادرة سبيل، موضحة أن ذلك يأتي بفضل جهود كتيبة متطوعي حياة كريمة وتبرعات أهل الخير.

وأشارت حياة كريمة في بيان، إلى توزيع 500 وجبة إفطار ساخنة على الأسر الأكثر استحقاقاً بقرية شوني مركز طنطا وبقرية كفر النعناعي مركز قطور، التابعين لمحافظة الغربية.

استمرار الجهود بفضل التبرعات

وأضافت المؤسسة أنه تم توزيع 500 وجبة من مطبخ الخير بقرية الزيتون، منهم 250 وجبة بقرى مركز ناصر، و250 وجبة بمركز ومدينة بني سويف، لافتة إلى أن المؤسسة تمكنت من توزيع 200 وجبة في منطقة بندر الفيوم ودار مسنين بمسجد بدر الفيوم.

وأكدت المؤسسة استمرار جهودها بفضل التبرعات التي تساعدها على إيصال أكبر قدر من المساعدات لكل شخص محتاج.