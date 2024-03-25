الفنانة الأردنية رولين القاسم تعلن وفاة والدتها

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، والدة الفنانة الأردنية رولين القاسم، بعدما أصيبت بوعكة صحية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفاة والدة رولين القاسم

ونشرت رولين القاسم، عبر حسابها الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: « أمي ماتت».

رولين القاسم هي ممثلة أدرنية، تخرجت في الجامعة الأمريكية، قسم مسرح إخراج وتمثيل، وشاركت في مسلسل سرايا عابدين، ومسلسل أهل كايرو، مسلسل سجن النسا وغيرها.