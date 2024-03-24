6 معلومات عن مرض الفشل الكلوي.. توفى به الفنان محمد قشطة

حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان محمد قشطة، بعد معاناته في الفترة الأخيرة كن الفشل الكلوي، ونقل الفنان محمد قشطة الخميس الماضي للمستفس بعد أن تدهورت حالته الصحية بحسب تصريحات سابقة من أحد أقاربه لـ«الوطن».

سبب وفاة الفنان محمد قشطة

وفي الأيام الماضية كان الفنان محمد قشطة، تدهورت حالته بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، بدأ بإصابته بالتهاب رئوي حاد، ولم تتم السيطرة عليه، حتى جرى نقله إلى المستشفى، وبعدها أعلن الأطباء توقف عمل الكلي بشكل كامل، ودخوله غرفة العناية المركزة.

أسباب الفشل الكلوي

وبعد معرفة سبب وفاة الفنان محمد قشطة نستعرض سبب حدوث الفشل الكلوي، وفق تصريحات الدكتور خليفة مختار استشاري الجهاز الهضمي والكلى، الذي قال إن أحد أهم أسباب الفشل الكلوي هو ارتفاع ضغط الدم، بجانب أسباب أخرى منها التالي:

داء السكري

مرض القلب والأوعية الدموية

التدخين

السمنة

وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الكلى

خلل في بنية الكلى