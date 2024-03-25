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دراما المتحدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على «المناطق المعزولة» شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
02:29 م | الإثنين 25 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمرت القوات الجوية المصرية، بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومي 24 و25 مارس في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش، لأطنان من المساعدات على المناطق المعزولة في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الأممية والقوى الدولية والإقليمية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

وشاركت طائرات النقل العسكري المصرية نظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.