مصدر أمني رفيع المستوى: القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط مساعدات في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنَّ مصدر أمني رفيع المستوى، أعلن أنَّ القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مطلع أن مصر انتهت من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مضيفًا أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني سيقدم المواد الغذائية والإغاثية.

وأشار المصدر إلى أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، وتستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة.

وأكد المصدر أن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.