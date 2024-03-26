«التعليم العالي»: انتهاء تعديلات نظام الدمج الجديد قبل عام 2025

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن نظام التعليم المدمج في الجامعات الحكومية المختلفة، مؤكدة أنه سيتم تطبيق جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن تحويل الشهادات لخريجي التعليم المدمج من مهنية إلى أكاديمية، لافتة إلى أن الخريجين والدراسين بالنظام حاليا سيتم منحهم الشهادة وفقا للحكم القضائي.

نظام التعليم المدمج

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من تعديلات نظام التعليم المدمج الجديد في صورته قبل انطلاق العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب سيكون على النظام الجديد الذي يحقق لهم أمنياتهم وطموحاتهم ويكون تنفيذا للحكم القضائي الصادر بشأن النظام، لافتة إلى أن الوزارة هدفها الأول هو مصلحة الطلاب وتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وتابعت أن المجلس سيعقد اجتماعه الدوري السبت المقبل في رحاب جامعة عين شمس بحضور رؤساء الجامعات.