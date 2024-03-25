نتنياهو يخرج عن السيطرة ويهدد الولايات المتحدة بتصريحات مثيرة

مع استعداد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات مثيرة وتهديدات للولايات المتحدة الأمريكية، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

نتنياهو يهدد الولايات المتحدة

وقال نتنياهو «إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن اليوم فسألغي زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن».

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة جديدة تهدد وجودها، وذلك بسبب قانون تجنيد الحريديم المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل، بينما يسعى نتنياهو لإلغاء تجنيدهم بهدف كسب ودهم، ويهدد عضو مجلس الحرب بيني جانتس، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تجنيدهم.

وفي الوقت نفسه، يظهر وزير دفاع الاحتلال موقفاً سلبياً ويترك الأمر لقرار حكومة الحرب، من جانبهم، يهدد الحريديم بالهجرة من الاحتلال الإسرائيلي إذا تم تجنيدهم، مما تثير هذه التطورات التوتر في تل أبيب وتجعل الوضع أكثر تعقيداً.