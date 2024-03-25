أول 3 أشهر من حرب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي ألقى 505 قنابل على القطاع يوميًا

كشفت منظمة «هانديكاب إنترناشونال» وهي مؤسسة غير حكومية، أن هناك نحو 45 ألف قنبلة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال أول 89 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وهو بمعدل 505 قنابل يوميًا، و21 تفجيرا في الساعة، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي بغزة.

وحذر جان بيير ديلومير، نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، من أن هناك نحو 6,300 قنبلة لم تنفجر حتى الآن، وتشكل تهديدا حقيقيا للأهالي في قطاع غزة، خاصة في الوقت الذي يعاني منه القطاع من مشاكل بشأن منع الاحتلال تمرير المساعدات إلى داخل القطاع، ما أدى إلى اتساع فجوة المجاعة وانتشار الأمراض، وفقا لما ذكرته منظمة «هانديكاب إنترناشيونال».

«ديلومير» يؤيد وقف إطلاق النار في غزة

وقال «ديلومير» إن قرار وقف إطلاق النار في غزة، سيساعد المنظمة في الحصول على وقت كاف، لتتمكن من إزالة الألغام والتخلص من تلوث مخلفات الحرب من المتفجرات، وجاء ذلك بعد إقامته عدة أيام في رفح على الحدود المصرية، وفقا ل«فرانس برس».

ما هي أضرار القنابل المتفجرة على قطاع غزة؟

أكدت المنظمة غير الربحية «هانديكاب إنترناشيونال»، ان الأعداد الكبيرة من القنابل المتفجرة في قطاع غزة، لها آثار مدمرة سواء بالنسبة للمدنيين أو للبنية التحتية للقطاع، وفيما يلي نذكر ابرزها:

- تعد الإصابة بالقنابل المتفجرة من الأمور الخطيرة إذ تسبب آلام شديدة ويصعب علاجها مثل الكسور، وإصابات الأعصاب الطرفية، وبتر طرف واحد أو عدة أطراف، وإصابات النخاع الشوكي، وإصابات الدماغ المؤلمة، والحروق.

- يتعرض أعداد كبيرة من أهل قطاع غزة إلى الإصابة بأمراض نفسية نتيجة الصدمة الناجمة عن القنابل المتفجرة.

- يصعب على الأطباء في المستشفيات التعرف على طرق علاج الإصابة بالمتفجرات، بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية الكافية.

- وجود زيادة كبيرة في التلوث بالمتفجرات.

- تعيق المتفجرات إعادة بناء البنية التحتية الحيوية بشكل كبير، مما يشكل صعوبة البقاء في غزة مستقبلا.