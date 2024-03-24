عضو بـ«الشيوخ»: زيارة جوتيريش تفضح أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بشأن إغلاق مصر لمعبر رفح

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر ولقاءه مع الرئيس السيسي يؤكد كذب روايات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفضح أكاذيبهم حوّل غلق مصر معبر رفح أمام المساعدات لأهالينا بفلسطين، مؤكدة أن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح أمام العالم أجمع.

مصر من أوائل الدول التي قدمت المساعدات للفلسطينيين

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي قدمت المساعدات والدعم للفلسطينين في قضيتهم، موضحة أن ما يحدث بغزة لا يمكن أن يطلق عليها حرب بل إبادة جماعية لشعب كامل فجيش الاحتلال لا يفرق بين صغير أو كبير أو رجل أو امرأة.

وشددت على أهمية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة وذهابه إلى رفح، موضحة أنها رسالة واضحة للعالم أجمع بصدق كافة التصريحات المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على صدق الموقف المصري، كما أن التعنت في إدخال المساعدات للفلسطينين يعود إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وليس من جانب مصر.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

يذكر أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.